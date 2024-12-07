بمناسبة مرور 10 سنوات على طرحه بالسينمات.. "زاوية" تعيد عرض فيلم الخيال العلمي "Interstellar"

كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة سينما زاوية، عن مشاركتها في الاحتفال بمرور 10 سنوات على فيلم الخيال العلمي "Interstellar"، وإعادة عرضه بدءًا من 10 ديسمبر الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لسينما زاوية على "إنستجرام"، بوستر الفيلم وعلقت: "بناء على طلب الجمهور واحتفالًا بالذكرى السنوية العاشرة لإصداره، يسعدنا إعادة تحفة الخيال العلمي لكريستوفر نولان إلى زاوية ابتدءًا من العاشر من ديسمبر".

وتنتهي اليوم السبت 7 ديسمبر، فعاليات الدورة الـ 17 من بانوراما الفيلم الأوروبي التي بدأت في سينما زاوية منذ 28 نوفمبر الماضي، بمشاركة عدد كبير من أبرز الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال العام الجاري، وسط العديد من اللقاءات والجلسات الحوارية مع أبطال هذه الأفلام وصناعها بحضور جماهيري كبير.

وعرضت سينما زاوية مؤخرًا 14 فيلمًا بالتوازي مع عرضهم ضمن مسابقات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي للعام الثاني على التوالي، في بروتكول تعاون من أجل تعزيز التبادل الثقافي والفني وتوسيع قاعدة الجمهور السينمائي في مصر، من خلال تقديم تجربة سينمائية متميزة لمحبي السينما بشكل عام، ومحبي الأفلام المستقلة والسينما البديلة بشكل خاص، من خلال مبادرة "الجونة في زاوية".

ونجحت سينما "زاوية" خلال السنوات الماضية في حجز مكان خاص لها بدور العرض السينمائي في مصر حيث تقوم بعرض عدد من الأفلام السينمائية التي يتم عرضها بالعديد من المحافل العالمية ولا يتم عرضها بدور العرض السينمائي، إلى جانب تقديمها لعدد من البرامج السينمائية والتي تقدم خلالها العديد من الأفلام السينمائية الخاصة بالشباب في محاولة لتسليط الضوء على مواهبهم.

عرض فيلم الخيال العلمي "Interstellar" لأول مرة عام 2014، وفاز بجائزة الأوسكار "أفضل مؤثرات بصرية"، إلى جانب تحقيقه إيرادات عالمية فاقت كل التوقعات بلغت 732 مليون دولار، من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 165 مليون.







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