بالصور| كارينا كابور تتحدث عن مشوارها الفني في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم الجمعة 6 ديسمبر، ضمن فعاليات دورته الرابعة، جلسة حوارية مع النجمة الهندية كارينا كابور في ميدان الثقافة قاعة العروض الرئيسية.

شهدت الجلسة حضور محبي وجمهور كارينا في جدة بالمملكة العربية السعودية، وتحدثت خلالها عن مشوارها الفني وأهمية التمثيل بالنسبة لها، إذ تعتبره الأكسجين الذي تتنفسه، كما علقت على أبرز المحطات التي مرت بها، وعلاقتها بأسرتها.

جدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي افتتح دورته الرابعة مساء أمس الخميس 5 ديسمبر، في جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور كوكبة من نجوم العالم، بينهم: ويل سميث، سبايك لي، يسرا، إيميلي بلانت، مايكل دوجلاس، عامر خان، كاثرين زيتا جونز، إلهام شاهين، ليلى علوي، أمينة خليل، مي عمر، محمد سامي، ماجدة زكي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم.