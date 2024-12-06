أنجلينا جولي "حافية القدمين" في أحدث ظهور إعلامي مع جيمي فالون

مهرجان البحر الأحمر.. عامر خان يروي موقفا أثر فيه ويتحدث عن تأثير

كتب- مروان الطيب:

استضاف برنامج التوك شو "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" تقديم الإعلامي الأمريكي جيمي فالون، النجمة العالمية أنجلينا جولي في أحدث ظهور إعلامي لها، وأثارت أنجلينا جولي صدمة جمهورها ومحبيها بعدما ظهرت في البرنامج "حافية القدمين".

وتصدرت أنجلينا جولي محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط تباين في الآراء بين مؤيد ومعارض لما فعلته أنجلينا، حيث يرى البعض أن أنجلينا جولي نجمة عالمية ويجب أن تحافظ على مظهرها ولا يجب أن تظهر بهذا الشكل السئ، ويرى البعض الآخر أن أنجلينا جولي تصرفت على طبيعتها، وانها لم تفعل شيئًا خارجًا وأن راحتها كانت أهم بالنسبة لها من انتقاد البعض لها.

وتحدثت أنجلينا جولي عن كواليس فيلمها الأخير "Maria" الذي عرض مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وجسدت خلاله السيرة الذاتية للمغنية الأوبرالية اليونانية، ماريا كالاس، وفرصتها الكبيرة في الترشح لجائزة الأوسكار لفئة "أفضل ممثلة في دور رئيسي"، وذلك بحفل توزيع جوائز الأوسكار المرتقب 2025.

فيلم "Maria" تدور أحداثه حول السيرة الذاتية للمغنية الأوبرالية اليونانية، ماريا كالاس، ويسرد الفيلم فترات حياتية مختلفة للمغنية الأوبرالية وإحياء العديد من الحفلات الأوبرالية وكونها إحدى أيقونات فن الأوبرا، إلى جانب التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية وانتقالها إلى اليونان حتى وفاتها في فرنسا، الفيلم للمخرج التشيلي بابلو لارين ويعد تجربته الإخراجية الثالثة في نوعية أفلام السير الذاتية كان بدايتها بفيلم "Jackie" عام 2016 عن زوجة الرئيس الأمريكي جون كينيدي، مرورًا بفيلم "Spencer".

يذكر أن، أنجلينا جولي تشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها الجزء الثالث من فيلم الفانتازيا "Maleficent"، وفيلم الأكشن "Maude v Maude".

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