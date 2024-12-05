مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. إيميلي بلانت: التمثيل معجزة وهذه نقطة التحول في حياتي

جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية عصر اليوم الخميس 5 ديسمبر، جلسة حوارية للنجمة العالمية إيميلي بلانت، أدارتها الإعلامية ريا أبي راشد.

وحكت إيميلي عن طفولتها وبداية علاقتها بالتمثيل، مشيرة إلى أنها كانت طفلة تتعلثم عند الكلام، وتابعت "كنت أقوم بالتمثيل على المسرح في المدرسة وأحببت أنني استطعت الحديث بصورة منضبطة دون تلعثم، ومثلت مسرحية شاركت في مهرجان وشاهدها وكيل أعمال أشاد بي وقال لي يجب أن تكوني ممثلة، ووقتها كنت أخطط لدخول الجامعة والعمل بمجال اللغات، لم أكن أتوقع أن أصبح ممثلة، وكان هذا الموقف كانت نقطة تحول".

وأضافت إيميلي "كلنا لدينا قدرة على رواية القصص لكي نهرب من أنفسنا ومخرج من أي ضغوط ونصبح أحرار، كلنا محبوسون داخل جسد لكن في بعض الأحيان لا نعرف من نحن في الحقيقة في أرواحنا، فالتمثيل نوع من المعجزة يجعل الشخص يغير نفسه ومن طبيعته".

وتحدثت عن أول فيلم لها وأن المخرج كان بولندي ووصفته بالرائع، موضحة "وكان الفيلم غير معد له سيناريو، كنا نقوم بالارتجال، لكن كانت تجربة فنية للغاية، كنا ننتظر الساعة السحرية في المساء ويعطينا السيناريو ويقول لنا ارتجلوا، مثلا يقول لي تحدثي عن نيتشه وأنا لا أعرف أي شيء عنه، كأنك تقف على شاطئ البحر ولا تعرف أن تعوم في النهاية كانت تجربة تعليمية للغاية وقفزت قفزة إلى المجهول، وألقيت كل شيء خلفي وبدأت في شيء جديد".

جدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن افتتاح دورته الرابعة مساء اليوم الخميس 5 ديسمبر، بحضور كوكبة من نجوم العالم، كما يشهد تكريم النجمة منى زكي.