مهرجان البحر الأحمر.. عامر خان يروي موقفا أثر فيه ويتحدث عن تأثير الذكاء الاصطناعي

جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

أقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي ظهر اليوم الخميس 5 ديسمبر، جلسة حوارية للنجم الهندي عامر خان، أدارتها الإعلامية ريا أبي راشد، قبل ساعات من حفل افتتاح الدورة الرابعة بـ جدة في المملكة العربية السعودية.

وقال عامر ردا على سؤال كيف يرى تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة السينما: "أواجه صعوبة في بعض الأحيان في تشغيل التلفاز إذا كان الأمر معقدا أكثر من اللازم، لكن لا شك أن الذكاء الاصطناعي سوف يُحدث تغييرا في الأفلام والسينما والفنون الترفيهية، ولكن لا أعرف هل أنا الشخص المناسب في الإجابة على هذا السؤال فلست ضليعا في هذا المجال ولست من محترفيه".

وأجاب عن سؤال ما هي السمات الأهم التي يجب أن تتوفر في الفيلم: "أعتقد أن صناع الأفلام ينبغي أن يتحلوا بالفضول والمجازفة، ويتقبلون مواجهة المخاطر، كذلك يجب أن يتمتعوا بالقدرة على التعاطف، ووضع أنفسهم مكان الآخرين، ليتمكنوا من التواصل وإيصال الرسالة والتعبير عن آلام الناس، فنحن نتعامل مع الجانب العاطفي".

وحكى عن موقف أثر فيه كان قد تعرض له في طفولته، موضحا "والدتي لها تأثير كبير عليّ، وهي شخص حساس للغاية إذ كانت تفكر في الآخرين دائما وتحاول أن تفهم قلبهم، كنت أمارس رياضة التنس بشكل احترافي عندما كنت صغيرا، ووالدتي تدرك أنني متحمس جدا لهذه الرياضة وعندما أشارك في أي مباراة كبرى أسهر الليل ولا أنام وكانت تنتظرني وتسألني هل فزت أقول لها نعم، وعدت يوما من مباراة وعمري ١١ عاما سألتني نفس السؤال وكانت سعيدة بفوزي، ولكن قالت لي بعد ذلك اللاعب الذي خسر المباراة أمامك عاد لمنزله ووالدته سألته نفس السؤال وستشعر بالأسف، رغم أنها لا تعرف الأم الأخرى لكنها تفكر في الخصم الذي خسر".

وتابع عامر خان "شعرت بالانزعاج من نفسي وقلت ربما كان عليّ أن أخسر حتى لا أزعج اللاعب الآخر، وكان لهذه القصة تأثير كبير عليّ، فبعدها كنت أتمعن في ملامح خصمي في المباريات الأخرى، وبدأت أن أتعامل معهم بأسلوب مختلف، وفي الفن نحن نقص الحكايات والروايات وفي هذا جانب إنساني كبير وهذا الجانب الأهم".

ويُقام مساء اليوم الخميس حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تحت شعار للسينما بيت جديد، بحضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، كما سيتم تكريم النجمة منى زكي.