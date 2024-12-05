عامر خان من "البحر الأحمر السينمائي": "القرصنة صنعت نجوميتي بالصين وبخلاف اللغة البشر متشابهون"

جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

عبر نجم بوليوود الفنان عامر خان عن الشهرة الكبيرة التي يحظى بها في دولة الصين، والسبب وراء شعبيته الجارفة هناك، وذلك خلال جلسة حوارية نظمها مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم الخميس 5 ديسمبر، أدارتها الإعلامية ريا أبي راشد، قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح الدورة الرابعة.

وسألته ريا حول حقيقة أنه أول نجم من الهند يحظى بشعبية في الصين ويحطم شباك التذاكر، ليجيب "نعم هذا حدث بالصدفة، وأشكر القرصنة هي التي صنعت مني نجما في الصين بعد قرصنة أحد أفلامي، ثم بدأ الجمهور في البحث عن باقي الأفلام عبر الانترنت، وبدأوا في ترجمتها على الشاشة، كل هذا حدث دون قصد مني فلم يكن هناك موزعا يعمل على ذلك".

وتابع عامر "لذلك عليّ أن أعطي الجمهور حقه في الشكر، هم الذين رحبوا ووجدوا لي طريقا إلى قلوبهم، من الرائع أن ترى كيف يتلقى عملك الجمهور من كافة أنحاء العالم، فبخلاف اللغة نحن متشابهون كبشر في عواطفنا، رغباتنا، أحلامنا ومخاوفنا".

ويُقام مساء اليوم الخميس حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تحت شعار للسينما بيت جديد، بحضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، كما سيتم تكريم النجمة منى زكي.