عامر خان بمهرجان البحر الأحمر: "البرامج تجربة تعليمية بالنسبالي وأخطط لتكون شركتي منصة للشباب"

جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

تحدث نجم بوليوود عامر خان خلال جلسة حوارية نظمها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 5 ديسمبر، قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح دورته الرابعة، عن تجربته كنجم في التأثير بالجمهور ومحبيه.

وقال عامر في الجلسة التي أدارتها الإعلامية ريا أبي راشد "أمر أساسي أن تستعمل شهرتك في التأثير، وتمكنت من خلال تجربتي في تقديم البرامج من النظر إلى الهند كبلد ونظرت في عواطفنا، وتمكنت من اختبار كل ذلك بشكل آني وقمنا بأبحاث هائلة لكل موضوع نتحدث فيه، والتقيت بآلاف الأشخاص كانت تجربة تعليمية بالنسبة لي".

وعن خطته خلال الخمس أو العشر أعوام المُقبلة، علق "أنا لا أفكر في العمل التالي، ولا أعمل بمنظور ماذا سيكون إنتاجي لسنوات قادمة، فقط أركز في العمل الذي أقدمه الآن، ومع تقدمنا في السن نشعر أن الوقت يتقلص، لذلك أفكر فقط في أن تكون شركتي كمنتج منصة بالنسبة للشباب، بالطبع يمكنني أن أنتج المزيد من الأفلام وأقدم المساعدة للشباب وللمنتجين، الذين يعلموننا أمورا جديدة".

جدير بالذكر أن من المقرر أن يُقام مساء اليوم الخميس حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تحت شعار للسينما بيت جديد، بحضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، كما سيتم تكريم النجمة منى زكي.