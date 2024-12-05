مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. عامر خان: أتقمص الشخصية وقت التصوير فقط وهذا سبب شغفي بالإنتاج

جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح دورته الرابعة اليوم الخميس ٥ ديسمبر، جلسة حوارية مع النجم الهندي عامر خان، أدارتها الإعلامية ريا أبي راشد وسط حضور عدد كبير من محبيه.

وقال عامر "أجد صعوبة في تقمص الشخصية تماما، فقط أفكر بطريقة الشخصية في الوقت الذي يكون فيه عندي تصوير خلال اليوم، وأكون في حالة شبه واعي، حتى أعي التعليمات الخاصة بالمخرج وأتذكر السيناريو، أفقد نفسي فقط وهذا الوعي أثناء التصوير وأكون الشخصية التي أؤديها وعندما يحدث ذلك أكون سعيد للغاية".

وعن شغفه بالإنتاج، علق "عندما بدأت في التمثيل في المقابلات الأولى لي كنت أقول لن أنتج أبدا لأنني رأيت والدي يعاني بصورة مريرة بسبب الإنتاج لكن بعد ذلك جاء لى سيناريو (لاجان) ووقعت في حبه ولكن كان مكلفا للغاية وكنت متوترا وقلت من الذي سينتج هذا الفيلم، وأصبحت منتجا من باب الحاجة إلى ذلك، كنت لا أثق في أي شخص وكانت نقطة تحول بالنسبة لي، وبعده شعرت أنني أود أن أقوم بذلك لأنه يعطيني فرصة السيطرة على كل شيء وأعجبني ذلك ومنذ ذلك الحين وأنا منتجا".

جدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي سوف يشهد اليوم افتتاح دورته الرابعة، بحضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، كما سيقوم بتكريم النجمة منى زكي.