مهرجان البحر الأحمر.. عامر خان: لا أختار سيناريوهات تكسر الأعراف عن قصد.. وهذه المسألة تقلقني دائما

مهرجان البحر الأحمر.. عامر خان يروي موقفا أثر فيه ويتحدث عن تأثير

جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح دورته الرابعة اليوم الخميس ٥ ديسمبر، جلسة حوارية مع النجم الهندي عامر خان، أدارتها الإعلامية ريا أبي راشد وسط حضور عدد كبير من محبيه.

وقال عامر إن كل دور من أدواره كان حافل بالتحديات وإنه لا يعتبر أي دورا يقدمه سهلا، مضيفا "أكون متوترا وقلقا على الدوام، هل سأتمكن من تجسيد هذا الدور على النحو المطلوب هذه مسألة تقلقني دائما".

وتابع متحدثا عن الأدوار التي مثلت تحديا له: "فيلم (دانجال) كان بالنسبة لي تحديا على المستوى النفسي والعصبي، وفيلم (pk) كان صعبا أن أكون شخصا جاء من كوكب آخر لا يعرف ما نعرفه وأن أكون كائن فضائي".

وشدد على أنه لا يختار السيناريوهات التي تكسر الأعراف عن قصد، موضحا "أنظر إلى السيناريو الذي يحرك مشاعري، يجعلني أضحك أو أبكي وأحب أن أكون جزءا منه وبعد ذلك أنظر في رسالة الفيلم وما يجب أن أقوم به".

جدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي سوف يشهد اليوم افتتاح دورته الرابعة، بحضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، كما سيقوم بتكريم النجمة منى زكي.