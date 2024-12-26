من بينها فيلم عن الرئيس الأمريكي "ريجان".. تعرف على الأفلام الأسوأ لعام 2024

كتب- مروان الطيب:

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2024، وترصد العديد من المواقع العالمية الأعمال السينمائية الأفضل والأسوأ، التي تم عرضها طوال العام، وشهدت منافسة شرسة على شباك التذاكر الأمريكي والعالمي.

وكشف موقع "فارايتي" عن قائمة بالأعمال السينمائية الأسوأ خلال عام 2024، حيث ضمت عددا من الأفلام ما بين الدراما والأكشن وحتى أفلام السير الذاتية، والتي لم تتمكن من تحقيق النجاح المرجو منها، وفشلت في تحقيق أي نجاح يذكر سواء نقديًا أو جماهيريًا.

ونقدم لكم في هذا التقرير قائمة الأفلام الأسوأ في 2024:

"Regan"

تدور أحداث الفيلم حول السيرة الذاتية لرئيس الولايات المتحدة الأسبق، رونالد ريجان منذ فترة الطفولة، وحتى وصوله لكرسي الرئاسة، وشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم على رأسهم الممثل دينيس كويد، مجسدَا الرئيس الأمريكي رونالد ريجان، وعرض الفيلم لأول مرة نهاية شهر أغسطس الماضي، وبالكاد نجح في تحقيق ميزانيته الإنتاجية بإيرادات عالمية بلغت 30 مليون، من ميزانية تقدر بـ 25 مليون دولار، وحاز الفيلم على تقييم "6.2/10" وفقًا لموقع "IMDB".

"Poolman"

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الكوميدية، وعرض لأول مرة مطلع شهر مايو الماضي، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا حول دارين المتفائل الذي يقضي أيامه في الاعتناء بحمام السباحة في مبنى سكني ويحاول أن يجعل مسقط رأسه مكانًا أفضل للعيش فيه، لم ينجح الفيلم في تحقيق أي إيرادات تذكر طوال فترة عرضه بالسينمات، بإجمالي إيرادات عالمية بلغت 162 ألف دولار فقط، وحاز الفيلم على تقييم "4.0/10" وفقًا لموقع "IMDB".

"Rebel Moon- Part Two: The Scargiver"

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الأكشن والخيال العلمي، وهو الجزء الثاني لفيلم "Rebel Moon" الذي عرض عام 2023، وعرض الجزء الثاني في شهر إبريل الماضي، وواجه الفيلم فشلًا ذريعًا سواء خلال عرضه بالسينمات أو أثناء عرضه على منصة "نتفليكس"، وتدور أحداث الفيلم حول كورا التي تستعد للدفاع عن فيلدت، موطنها الجديد، جنبًا إلى جنب مع شعبه ضد المملكة، في مواجهة ماضيها، في محاولة للكشف عن دوافعهم قبل وصول قوات المملكة لسحق التمرد المتزايد، وحصل الفيلم على تقييم "5.3/10" وفقًا لموقع "IMDB".

"Harold and the Purple Crayon"

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الكوميديا والفانتازيا، حول هارولد الذي يمتلك كتابًا يجعل أي شيء ينبض بالحياة بمجرد رسمه، بعد أن يكبر وينسحب من صفحات الكتاب إلى العالم المادي، يجد هارولد أن لديه الكثير ليتعلمه عن الحياة الواقعية، وعرض الفيلم لأول مرة مطلع شهر أغسطس الماضي، وحقق إيرادات عالمية بلغت 32 مليون من ميزانية إنتاجية بلغت 40 مليون دولار، وحاز الفيلم على تقييم "5.7/10" وفقًا لموقع "IMDB".

"Dogman"

ينتمي لنوعية أفلام الجريمة والتشويق، وتدور أحداثه حول فتى جرحته الحياة يجد الخلاص من خلال حب كلابه، وعرض الفيلم تجاريًا مطلع شهر إبريل الماضي، وحقق إيرادات عالمية بلغت 4 مليون دولار، من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 21 مليون، ليصبح الفيلم من أبرز إخفاقات هذا العام، وحاز الفيلم على تقييم "6.8/10" وفقًا لموقع "IMDB".ا

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