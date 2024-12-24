بمناسبة الكريسماس.. عرض فيلم الرومانسية "We Live in Time" في سينما "زاوية"

كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة سينما "زاوية"، عن بدء عرض فيلم الدراما والرومانسية "We Live in Time" يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الجاري، بمناسبة احتفالات الكريسماس.

ونشرت سينما "زاوية" الملصق الدعائي للفيلم عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وعلقت: "يسعدنا الإعلان عن عرض فيلم نحن نعيش في الوقت، للمخرجة جون كرولي، ابتداء من 25 ديسمبر، الفيلم يلتقط بشكل حميم صراعات الحياة وجمالياتها، في قصة رومانسية مؤثرة تمتد لعقد من الزمن، تجمع الصدفة بين شاب وامرأة مطلقة حديثًا، ويحمل لقائهما العديد من المتغيرات التي تطرأ على حياتهما سريعًا".

ويشارك ببطولة فيلم "We Live in a Time" الممثل أندرو جارفيلد، وتشاركه البطولة النجمة فلورانس بيو، وعرض الفيلم لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية بشهر أغسطس الماضي، وحقق الفيلم إيرادات عالمية بلغت 32 مليون دولار.

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