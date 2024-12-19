بالفيديو.. شاهد الإعلان الدعائي لفيلم "Superman" قبل عرضه 2025

كتب- مروان الطيب:

كشفت شركة "DC" عن الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم الأبطال الخارقين "Superman" وهو النسخة الجديدة للمخرج وكاتب السيناريو الأمريكي، جيمس جن، استعدادًا لبدء عرضه في السينمات مطلع شهر يوليو 2025.

وظهر بالإعلان الممثل الأمريكي، ديفيد كورينسويت الذي يجسد شخصية البطل الخارق "سوبرمان" في حلته الجديدة، ويشاركه البطولة مجموعة من النجوم الشباب منهم الممثل نيكولاس هولت، إيزابيلا ميرسيد، وراشيل برونسون، حيث يخوض "سوبرمان" العديد من التحديات وسط العديد من المخاطر والأعداء.

وتصدر إعلان الفيلم تريند تطبيق "X"، وسط حماس العديد من محبي شخصية البطل الخارق "سوبرمان"، وسط توقعات بتحقيق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه تجاريًا.

وأعلنت شركة "DC" الخاصة بالقصص المصورة، عن استلام المخرج الأمريكي جيمس جن، عالم "دي سي" السينمائي الجديد وسيبدأها بفيلم "Superman" وذلك بعدد عدد من الإخفاقات خلال الفترة الماضية، وعدم نجاح العديد من أفلام الأبطال الخارقين الخاصة بعالم "DC" وفشلها تجاريًا ونقديًا.

وكشف الإعلامي باسم يوسف، عن مشاركته كأحد أبطال فيلم "Superman" ولكن تم استبعاده بسبب مواصلة دعم القضية الفلسطينية، والتنديد بانتهاكات الكيان الصهيوني وقفصها المتواصل لقطاع غزة، حيث خرج باسم يوسف عن صمته بأحد اللقاءات التلفزيونية وكشف خلاله عن السبب وراء منعه من المشاركة وقال: "في الولايات المتحدة الأمريكية يمكنك انتقاد الرئيس الأمريكي جو بايدن أو السياسي ورئيس الولايات المتحدة الأسبق دونالد ترامب، لكن لا يمكنك انتقاد السياسات الخارجية لدولة أجنبية ما وهذا شئ مؤسف، وكان قد تم اختياري للمشاركة بفيلم سوبرمان".

يذكر أن المخرج جيمس جن عرض له مؤخرًا الجزء الثالث من سلسلة أفلام الأبطال الخارقين "Guardians of the Galaxy" وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بشباك التذاكر العالمي بإيرادات بلغت 845 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 250 مليون وفقًا لموقع ."IMDB"

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