"رفض شيك على بياض للعمل مع طليقته أنجلينا جولي".. براد بيت يتصدر التريند

كتب- مروان الطيب:

تصدر النجم والمنتج الأمريكي العالمي براد بيت، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أنباء رفضه مشاركة زوجته السابقة أنجلينا جولي، مشروع سينمائي جديد مقابل مبلغ مالي يقدر بـ40 مليون دولار.

كشفت عدد من التقارير العالمية، قيام المنتج السينمائي داني روسنر، بتقديم عرض مغري للنجم براد بيت من أجل إعادة التعاون مرة أخرى مع طليقته النجمة أنجلينا جولي، وهو ما رفضه براد بيت مؤكدًا أن ليس هناك أي مال في هذا العالم يكفي لجعله يعمل مرة أخرى معها، نظرًا للمشاكل التي نشبت بينهما خلال الفترة الماضية بسبب حضانة الأولاد وانفصالهما رسميًا.

وأكد داني روسنر، أن محاولته كانت من أجل عودة الثنائي مرة أخرى على شاشة السينما، وأنها فرصة جيدة لالتئام الجروح بينهما، موضحًا أن الفكرة وراء محاولته للجمع بينهما كون المغفرة للأقوياء وليست للضعفاء.

وقال: "أطلب منهما بلطف أن يضعا خلافاتهما جانبًا، ويقبلا الأدوار الرئيسية في هذا الفيلم، وسيظهران للعالم أن من الممكن بناء الجسور وترك الماضي المضطرب خلفهما، وكل ذلك باسم الحب والسلام والفن".

وأضاف: "عرضت عليهما شيكًا مفتوحًا بما يوازي قيمتهما للبطولة في الفيلم، وأن المال ليس مشكلة بالنسبة لنا، حيث وافق المستثمرين على فكرة الشيك المفتوح لبراد بيت وأنجلينا جولي، وكل ما عليهما فعله هو تحديد الرقم الذي يناسبهما".

وعلى الجانب الاخر، كشف أحد المصادر المقربة من النجم العالمي براد بيت، أن فكرة قبول التعاون مرة اخرى مع طليقته أنجلينا جولي هو مرفوض شكلًا وموضوعًا، ولن يكون هناك أي احتمالات على المدى البعيد بقبول بيت التعاون مع أنجلينا، نظرًا للعديد من المشاكل بينهما مؤخرًا، منها حضانة الأطفال، وإجراءات الطلاق التي تستغرق وقتًا طويلًا، وأن بيت لا يلتفت لمثل هذه النوعية من الدعاية.

وتعاون براد بيت مع أنجلينا جولي، بفيلمين من قبل هما "Mr & Mrs Smith" عام 2005، ومرة أخرى بفيلم الدراما "By The Sea" عام 2015.

وكانت آخر مشاركات براد بيت بفيلم الجريمة "Wolfs" الذي تعاون خلاله مع النجم العالمي جورج كلوني وعرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، إلى جانب أنجلينا جولي التي عرض لها مؤخرًا فيلم السيرة الذاتية "Maria" وسط توقعات بترشحها لجائزة "أفضل ممثلة في دور رئيسي" بحفل توزيع جوائز الأوسكار 2025.

يذكر أن براد بيت يستعد لعرض أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "F1" الذي تدور أحداثه حول سباق السيارات الأشهر في العالم "فورمولا 1" ومن المقرر عرضه تجاريًا في شهر يونيو 2025.

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