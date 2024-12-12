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نجمة هوليوود ميني درايفر تتألق على السجادة الحمراء في ختام البحر الأحمر (صور)

09:26 م الخميس 12 ديسمبر 2024

نجمة هوليوود ميني درايفر

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كتب- هاني صابر:

تألقت نجمة هوليوود المتألقة ميني درايفر؛ عضوة لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة، عضوة لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة، على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام.

وكان عدد كبير من نجوم الفن توافدوا على السجادة الحمراء، ومن بين أبرز الحضور الإعلامية هالة سرحان، لجين عمران، نور النبوي، صدقي صخر، أسماء جلال، أمير المصري، درة، أحمد مجدي والمخرج العالمي سبايك لي، المنتج محمد عجمي، المخرجة تغريد أبو الحسن، براء عالم، المنتج أيمن النقيب.

المهرجان في دورته الرابعة يحمل شعار "للسينما بيت جديد".

جدير بالذكر أن "البحر الأحمر السينمائي" يعلن اليوم الخميس 12 ديسمبر جوائز دورته الرابعة بحضور كوكبة من نجوم الفن، وذلك بعد انطلاقه في 5 ديسمبر، إذ شهد الافتتاح عرض فيلم ضي- سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوي، وحضر الحفل باقة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ويل سميث، سبايك لي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، آسر ياسين، منى زكي، أحمد حلمي، حسن الرداد، ماجد المصري، نادية الجندي، أمينة خليل، إلهام شاهين، نبيلة عبيد.

ميني درايفر مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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