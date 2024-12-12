مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. سبايك لي: شرف لي العودة إلى جدة

جدة- منى الموجي:

ألقى المخرج العالمي سبايك لي رئيس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، كلمة في حفل الختام المُقام اليوم الخميس ١٢ ديسمبر في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال سبايك "شرف لي أن أعود إلى جدة وهذه هي ثالث زيارة لي، الأولى في عام ١٩٩١ ومنذ عدة سنوات والثالثة في هذا العام، عمري ٦٧ عاما جئت إلى هنا لأتعلم أن أفضل ما يمكن أن يحصل لك من مباركة هو ما لم تتوقعه، عندما تأتيك مكالمة يقولون لي هل تريد ان تكون رئيس لجنة التحكيم لم استغرق وقتا طويلا لاقول نعم. شاهدنا ١٦ فيلما، في اليوم الواحد نشاهد ٣ أفلام كان الأمر رائع أن نشاهد أفلاما صنعت في بلدان مختلفة".

وكان عدد كبير من نجوم الفن توافدوا على السجادة الحمراء، ومن بين أبرز الحضور: الإعلامية هالة سرحان، لجين عمران، نور النبوي، صدقي صخر، أسماء جلال، أمير المصري، درة، أحمد مجدي والمخرج العالمي سبايك لي، المنتج محمد عجمي، المخرجة تغريد أبو الحسن، براء عالم، المنتج أيمن النقيب.

المهرجان في دورته الرابعة يحمل شعار "للسينما بيت جديد". جدير بالذكر أن "البحر الأحمر السينمائي" يعلن اليوم الخميس 12 ديسمبر جوائز دورته الرابعة بحضور كوكبة من نجوم الفن، وذلك بعد انطلاقه في 5 ديسمبر، إذ شهد الافتتاح عرض فيلم ضي- سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوي، وحضر الحفل باقة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ويل سميث، سبايك لي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، آسر ياسين، منى زكي، أحمد حلمي، حسن الرداد، ماجد المصري، نادية الجندي، أمينة خليل، إلهام شاهين، نبيلة عبيد.