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سارة جيسيكا باركر تقدم تكريم بريانكا شوبرا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

08:01 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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جدة- منى الموجي:

قدمت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر تكريم النجمة الهندية بريانكا شوبرا جوناس، من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في حفل ختام دورته الرابعة، الذي يُقام اليوم الخميس ١٢ ديسمبر.

وأكدت سارة أنه شرف لها تقديم التكريم لـ بريانكا، وتم عرض فيديو قصير يضم لقطات لبريانكا من أشهر أعمالها، ثم وجهت الأخيرة الشكر لسارة جيسيكا، وتحدثت عن علاقتها بالسينما، وامتنانها بتواجدها في مهرجان البحر الأحمر.

وكان عدد كبير من نجوم الفن توافدوا على السجادة الحمراء لحضور حفل الختام، ومن بين أبرز الحضور: الإعلامية هالة سرحان، لجين عمران، نور النبوي، صدقي صخر، أسماء جلال، أمير المصري، درة، أحمد مجدي والمخرج العالمي سبايك لي، المنتج محمد عجمي، المخرجة تغريد أبو الحسن، براء عالم، المنتج أيمن النقيب، توبا، سارة جيسيكا باركر، مريم عبدالرحمن.

المهرجان في دورته الرابعة يحمل شعار "للسينما بيت جديد". جدير بالذكر أن "البحر الأحمر السينمائي" يعلن اليوم الخميس 12 ديسمبر جوائز دورته الرابعة بحضور كوكبة من نجوم الفن، وذلك بعد انطلاقه في 5 ديسمبر، إذ شهد الافتتاح عرض فيلم ضي- سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوي، وحضر الحفل باقة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ويل سميث، سبايك لي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، آسر ياسين، منى زكي، أحمد حلمي، حسن الرداد، ماجد المصري، نادية الجندي، أمينة خليل، إلهام شاهين، نبيلة عبيد.

سارة جيسيكا باركر بريانكا شوبرا مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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