بالصور| سارة جيسيكا باركر تصل حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- منى الموجي:

وصلت قبل قليل النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، لحفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وكان المهرجان نظم جلسة حوارية مع سارة جيسيكا، أدارتها الفنانة السعودية فاطمة البنوي.

وتحدثت سارة جيسيكا عن كواليس مسيرتها الفنية التي بدأت وهي في سن صغيرة، وأبرز المحطات التي مرت بها في مشوارها، من التمثيل لدخول لعالم الإنتاج، والاهتمام بمجالات أخرى بينها الأزياء وعالم الكتب والنشر.

وعلقت على إعلان اختيارها لتكون عضو لجنة تحكيم جائزة البوكر، معربة عن سعادتها بهذا الاختيار ومشيرة إلى أن حبها للكتب بدأ وهي صغيرة في السن.

المهرجان في دورته الرابعة يحمل شعار "للسينما بيت جديد. جدير بالذكر أن "البحر الأحمر السينمائي" يعلن اليوم الخميس 12 ديسمبر جوائز دورته الرابعة بحضور كوكبة من نجوم الفن، وذلك بعد انطلاقه في 5 ديسمبر، إذ شهد الافتتاح عرض فيلم ضي- سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوي، وحضر الحفل باقة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ويل سميث، سبايك لي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، آسر ياسين، منى زكي، أحمد حلمي، حسن الرداد، ماجد المصري، نادية الجندي، أمينة خليل، إلهام شاهين، نبيلة عبيد.