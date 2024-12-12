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بالصور| فاطمة البنوي تحاور النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

02:58 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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جدة- منى الموجي:
نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن فعاليات دورته الرابعة المُقامة في جدة بالمملكة العربية السعودية، جلسة حوارية مع النجمة سارة جيسيكا باركر.
أدارت الفنانة السعودية فاطمة البنوي الجلسة، وتحدثت سارة جيسيكا عن كواليس مسيرتها الفنية التي بدأت وهي في سن صغيرة، وأبرز المحطات التي مرت بها في مشوارها، من التمثيل لدخول لعالم الإنتاج، والاهتمام بمجالات أخرى بينها الأزياء وعالم الكتب والنشر.
وعلقت على إعلان اختيارها لتكون عضو لجنة تحكيم جائزة البوكر، معربة عن سعادتها بهذا الاختيار ومشيرة إلى أن حبها للكتب بدأ وهي صغيرة في السن.
المهرجان في دورته الرابعة يحمل شعار "للسينما بيت جديد. جدير بالذكر أن "البحر الأحمر السينمائي" يعلن اليوم الخميس 12 ديسمبر جوائز دورته الرابعة بحضور كوكبة من نجوم الفن، وذلك بعد انطلاقه في 5 ديسمبر، إذ شهد الافتتاح عرض فيلم ضي- سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوي، وحضر الحفل باقة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ويل سميث، سبايك لي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، آسر ياسين، منى زكي، أحمد حلمي، حسن الرداد، ماجد المصري، نادية الجندي، أمينة خليل، إلهام شاهين، نبيلة عبيد.

فاطمة البنوي سارة جيسيكا باركر مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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