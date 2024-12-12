بالصور| ريا أبي راشد تحاور بريانكا شوبرا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن فعاليات دورته الرابعة المُقامة في جدة بالمملكة العربية السعودية، جلسة حوارية مع النجمة الهندية بريانكا شوبرا.

وأدارت الجلسة الإعلامية ريا أبي راشد، وشاركت بريانكا الجمهور كواليس مسيرتها الفنية، وأبرز المحطات التي مرت بها.

المهرجان في دورته الرابعة يحمل شعار "للسينما بيت جديد. جدير بالذكر أن "البحر الأحمر السينمائي" يعلن اليوم الخميس 12 ديسمبر جوائز دورته الرابعة بحضور كوكبة من نجوم الفن، وذلك بعد انطلاقه في 5 ديسمبر، إذ شهد الافتتاح عرض فيلم ضي- سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوي، وحضر الحفل باقة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ويل سميث، سبايك لي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، آسر ياسين، منى زكي، أحمد حلمي، حسن الرداد، ماجد المصري، نادية الجندي، أمينة خليل، إلهام شاهين، نبيلة عبيد.