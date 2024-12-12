سيلينا جوميز تعلن خطوبتها على بيني بلانكو بخاتم ألماس

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة الأمريكية سيلينا جوميز عن خطوبتها على المنتج الموسيقي بيني بلانكو.

ونشرت سيلينا، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، مجموعة صور، ظهرت مرتدية خاتم خطوبتها المصنوع من الألماس، وعلقت : "الأبد يبدأ الآن"، ليرد عليها "بلانكو" قائلًا: "انتظروا هذه زوجتي".

بدأت علاقة سيلينا جوميز وبيني بلانكو المهنية في 2015، عندما تعاونت معه لأول مرة في ألبومها "Revival" في عدة أغاني. واستمر التعاون بينهما في عدة أعمال غنائية، حتى آخر أغنية أصدرتها سيلينا جوميز "Single Soon" هذا العام."

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