فيديو| إعلامي أمريكي يستعد لمغادرة أمريكا ويصف فوز ترامب بـ"الكارثة"

كتب- مروان الطيب:

ظهر الإعلامي الأمريكي جيمي كيميل، متأثرًا بفوز رجل الأعمال دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمالك دموعه وسط حديثه عن كونها "كارثة" وليست مجرد hنتخابات بعد فوز ترامب وتبعات هذا القرار على الشعب الأمريكي وذلك خلال برنامجه "Jimmy Kimmel Live".

وظهر كيميل في بداية الحلقة وهو يقوم بتجهيز أمتعته استعدادًا لمغادرة البلاد والرحيل بعد فوز ترامب وقال: "لا أستطيع أن أبقى هنا لمدة 4 سنوات أخرى، من يعلم ماذا سيفعل؟، لقد سمعتموه قال إنه يملك لائحة بالأسماء التي سيقوم بالتخلص منها، هل تعتقد أنني لست على هذه القائمة؟".

وبدأ جيمي كيميل في تقديم أولى فقرات البرنامج بالحديث عن فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وعلق: "لنكن صادقين كانت ليلة صعبة ليلة فوزه بالانتخابات، ليلة صعبة للنساء، للأطفال وللمهاجرين الذي يعملون بكد ويستعدون للرحيل، للمناخ، للعلم، للصحافة وحرية التعبير، وللفقراء وللطبقة المتوسطة، حتى لحلفائنا في أوكرانيا، وأنها ليلة صعبة لكل من قام بالتصويت له الأمر فقط أنكم لا تعلمون هذا بعد".

وقام عدد كبير من نجوم هوليوود والمشاهير الذين دعموا كامالا هاريس ضد ترامب في الانتخابات الرئاسية، بمهاجمة ترامب وداعميه عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب فوز ترامب بفارق 15 مليون صوت عن هاريس وسط خذلان الملايين من داعمي هاريس بنتيجة الانتخابات وعودة ترامب للبيت الأبيض في ولايته الثانية.

ويعد دونالد ترامب من أشهر رجال الأعمال في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من كونه يتمتع بنفوذ كبير إلا أن ترامب في بداياته شارك بالعديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، كما أنه قدم برنامج تليفزيوني شهير بعنوان "The Apprentice" وهو برنامج واقعي عرض لأول مرة عام 2004، إلى جانب ظهوره بشخصيته الحقيقية بأحداث الفيلم الشهير "Home Alone 2: Lost in New York" عام 1992.

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