"أضخم من حفل الأوسكار".. هكذا روج ترامب لحملته الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة

كتب- مروان الطيب:

يواصل رجل الأعمال الأمريكي ورئيس الولايات المتحدة السابق، دونالد ترامب الترويج لحملته الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد منافسة شرسة بينه وبين نائب رئيس الولايات المتحدة الحالي، كامالا هاريس.

ونشر ترامب، مقطع فيديو ترويجي لحملته الانتخابية عبر حسابه على "X" تضمن عدد من العبارات التي قام خلالها بتمجيد حملته وكانت كالتالي: "أضخم من حفل توزيع جوائز الأوسكار، أضخم من نهائيات الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، يشاهدها 47.7 مليون شخص، نحن نتذكر من جعل أمريكا عظيمة مجددًا، لقد جمعنا معاً، وجعلنا أمريكا عظيمة مجددًا، ونستطيع أن نفعلها مرة أخرى، ومعًا نستطيع أن نجعل أمريكا عظيمة مجددًا".

وقام ترامب باستعراض الحشد الجماهيري الكبير في ولايته الأولى لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب خطاباته داخل الكونجرس الأمريكي، موضحًا أنه قام بتغيير كبير في ولايته الرئاسية الأولى وأن الشعب الأمريكي يستطيع أن يفعلها مرة أخرى بالتصويت لولايته الثانية.

ويعد دونالد ترامب هو من أشهر رجال الأعمال في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من كونه يتمتع بنفوذ كبير إلا أن ترامب في بداياته شارك بالعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، كما أنه قدم برنامج تلفزيوني شهير بعنوان "The Apprentice" وهو برنامج واقعي عرض لأول مرة عام 2004، وتقوم فكرة البرنامج على مجموعة من الشباب الذين يحلمون أن يصبحوا رجال أعمال محترفين من خلال عدد من المهام التي يقومون بإنجازها من أجل الفوز باللقب إلى جانب مبلغ مالي يقدر بـ 250 ألف دولار.

اقرأ أيضا:

أحمد فهمي يتحدث عن بدايته: "اشتغلت مع راقصة وأول أجر كان 12 جنيه"

حمو بيكا من بينها.. تعرف على مفاجآت مسلسل مي عمر "إش إش"