بهذه الطريقة.. كاتي بيري وأورلاندو بلوم يدعمان كاملا هاريس في الانتخابات الأمريكية

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كتب - معتز عباس:

أعلنت النجمة العالمية كاتي بيري والنجم العالمي أورلاندو بلوم، دعم المرشحة الديموقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس.

نشرت كاتي بيري، مقطع فيديو رفقة أورلاندو بولوم، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "لا مجال للعودة".

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وفتحت مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، أبوابها في عدد من الولايات، للتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واختيار ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

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