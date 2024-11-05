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بهذه الطريقة.. كاتي بيري وأورلاندو بلوم يدعمان كاملا هاريس في الانتخابات الأمريكية

08:09 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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    كاتي بيري وأورلاندو بلوم يدعمان كاملا هاريس
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    كاتي بيري تدعم كاملا هاريس
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كتب - معتز عباس:

أعلنت النجمة العالمية كاتي بيري والنجم العالمي أورلاندو بلوم، دعم المرشحة الديموقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس.

نشرت كاتي بيري، مقطع فيديو رفقة أورلاندو بولوم، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "لا مجال للعودة".

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A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

وفتحت مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، أبوابها في عدد من الولايات، للتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واختيار ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

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كاتي بيري كاتي بيري تدعم كامالا هاريس أورلاندو بلوم أورلاندو بلوم يدعم كامالا هاريس الانتخابات الأمريكية الانتخابات الرئاسية الأمريكية
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