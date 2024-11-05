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"وجهني في أهم مراحل حياتي".. ويل سميث ينعى كوينسي جونز

09:00 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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    ويل سميث ينعي كوينسي جونز
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كتب- مروان الطيب:
نعى النجم العالمي ويل سميث، المؤلف الموسيقي كوينسي جونز الذي أعلنت أسرته عن وفاته أول أمس عن عمر يناهز 91 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونشر سميث صورة أرشيفية جمعته بالراحل كوينسي جونز عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" ونعاه برسالة مؤثرة وقال: "كوينسي جونز هو التعريف الحقيقي للمعلم، والأب والصديق، لقد قام بتوجيهي في أهم مراحل حياتي، وقام بالدفاع عني ورعاني وشجعني، لقد ألهمني وساعدني عندما كنت في حاجة إليه، وسمح لي باستخدام جناحيه حتى أصبحت جناحاتي قوية بما يكفي للطيران".

كوينسي جونز تعاون مع أسطورة الغناء مايكل جاكسون، وبدأ تعاونهما عام ١٩٧٩، عندما أنتج "جونز" لجاكسون ألبومه الشهير off the tall

كما امتد تعاون كوينسي جونز مع عدد من أساطير الغناء أبرزهم فرانك سيناترا، وصنع عدد من موسيقى الأفلام.
وحصل كوينسى جونز خلال مسيرته الفنية على عدة جوائز عالمية، منها ٢٨ جائزة جرامي.

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ويل سميث كوينسي جونز
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