"أنا مقاطع".. ممثل أمريكي يرفض شرب قهوة بأحد الكافيهات دعما للفلسطينيين

كتب-مصطفى حمزة:

تصدر الفنان الأمريكي مايكل مالاركي، قوائم تريند موقع البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه عن مقاطعته قهوة أحد الكافيهات الشهيرة ورفضه تناولها، بسبب دعم الشركة الجرائم الإسرائيلية، ضد الفلسطينيين.

الفنان والمغني مايكل مالاركي، ظهر في مقطع فيديو، خلال لقاء معه، وهو يرفض تناول القهوة، وقال: " لا تعطوني قهوة …..، أنا مقاطع"، قبل أن يقوم بوضع كوب القهوة في سلة المهملات".

ودعا الفنان الحضور والمعجبين، للتوقف عن تناولها وقال: "أنتم أيضا لا يجب أن تشربوها".

الفنان والمغني مايكل مالاركي، الذي اشتهر بدور "إنزو سانت جون" في سلسلة مسلسلات مصاصي الدماء،" The Vampire Diaries" يعد من أبرز النجوم الذين رفضوا الجرائم الإسرائيلية، ضد الفلسطينيين، إذ ظهر عبر صفحته في موقع فيسبوك، وهو يرتدي تي شيرت، بألوان علم فلسطين.

وقام مايكل أيضا، بالدعوة إلى حملة لدعم غزة، وظهر وهو يرتدي تي شيرت مكتوب عليه: "لن تسيروا وحدكم".

الفنان والمغني مايكل مالاركي، ولد في بيروت لأب أمريكي وأم بريطانية من أصول لبنانية.