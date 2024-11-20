بالصور| "القاهرة السينمائي" يكرم المخرج جيم شيريدان بعد مشاركته في محاضرة اليوم

كتبت- منى الموجي:

نظم "القاهرة السينمائي" بدورته الـ45، عصر اليوم الأربعاء 20 نوفمبر محاضرة على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، مع ضيف شرف المهرجان المخرج السينمائي جيم شيريدان، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

وكرم الناقد عصام زكريا مدير المهرجان، جيم ومنحه تكريما خاصا من المهرجان

المحاضرة جاءت في إطار الاحتفاء بالمخرج العالمي، ويشتهر شيريدان بأفلامه التي تحتفي بالمكان وتأثيره العميق في النفس، ولهذا شارك شيريدان بخبرته ورؤيته الفنية حديثًا مطولا وحكى كيف تساهم المناظر الطبيعية المادية والثقافية والعاطفية للمكان في تطوير الشخصية والحبكة والنغمة البصرية والعاطفية العامة للفيلم.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي