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اليوم.. عرض فيلم "ذهول الصيد" ضمن عروض منتصف الليل بمهرجان القاهرة السينمائي

11:29 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

فيلم ذهول الصيد

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كتبت- منى الموجي:
يشهد، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر، عرض الفيلم الكندي "ذهول الصيد"، ضمن عروض منتصف الليل، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "ذهول الصيد" روائي تدور أحداثه حول نينّا، امرأة شجاعة، تنضم إلى مجموعة من الصيادين في كوخ نائي. في هذا المجتمع الذكوري، تشعر أخيرًا بإحساس جديد بالانتماء. لكن التوازن الدقيق في مجموعتهم مهدد بوصول غريب غامض.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 79 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساء على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج أنيك بلانك.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

فيلم ذهول الصيد مهرجان القاهرة السينمائي
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