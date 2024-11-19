أمير المصري ينضم لفريق عمل فيلم الفانتازيا "100 Nights of Hero"

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أمير المصري، عن انضمامه لفريق عمل فيلم الفانتازيا والرومانسية "100 Nights of Hero" الذي يشارك ببطولته نخبة من ألمع نجوم هوليوود منهم ريتشارد إي جرانت، وفيليسيتي جونز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وأعاد أمير المصري نشر خبر لموقع "فارايتي" عن انضمامه لفريق عمل الفيلم وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "100 Nights of Hero، فخور للغاية بأن أكون جزءًا من هذه المجموعة الرائعة، كل ذلك تم إخراجه وتعديله بواسطة الرائعة جوليا جاكمان، متحمس لكم جميعًا لرؤية الرواية وهي تنبض بالحياة".

فيلم "100 Nights of Hero" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الأسم نشرت عام 2016، لكاتبة القصص المصورة البريطانية إيزابيل جرينبيرج، للمخرجة جوليا جاكمان، وتدور أحداثها في إطار من الرومانسية والفاتنتازيا حول قصة هيرو وشيري، وهما امرأتان أجبرتا على سرد القصص لإنقاذ حياتهما من النوايا الشريرة للخاطب الشرير مانفريد.

وعرض للفنان أمير المصري منذ أيام فيلم "In Camera" ضمن قسم "عروض خاصة" بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام.

يذكر أن، أمير المصري يشارك ببطولة فيلم "Giant" وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية للملاكم الأمير نسيم حميد من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد، إلى أن يصبح بطل ملاكمة وكل ذلك في مواجهة الإسلاموفوبيا والعنصرية في بريطانيا، ويشارك ببطولة الفيلم النجم العالمي بيرس بروسنان، ومن إنتاج سيلفستر ستالون ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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