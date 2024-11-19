يعرض 2025.. رامي مالك يلاحق قتلة زوجته في فيلم الإثارة "The Amateur"

كتب- مروان الطيب:

طرحت "20th Century Fox" الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم الأكشن والإثارة "The Amateur" بطولة النجم الحائز على جائزة الأوسكار، رامي مالك استعدادًا لعرض بالسينمات عام 2025.

وتدور أحداث الفيلم حول أحد خبراء التشفير الذي يعمل في وكالة المخابرات المركزية الذي يقوم بابتزاز وكالته لتدريبه والسماح له بمطاردة مجموعة من الإرهابيين الذين قتلوا زوجته، ويشارك رامي مالك بطولة الفيلم مجموعة من نجوم هوليوود وهم لورانس فيشبورن، جوليا نيكلسون، هولت مكالاني، راشيل برونسون، أدريان مارتينيز، جوزيف ميلسون، تأليف روبرت ليتل وكين نولان وجاري سبينيلي، ومن المقرر عرض الفيلم بالسينمات 11 أبريل 2025.

وكانت آخر مشاركات النجم رامي مالك بفيلم السيرة الذاتية "Oppenheimer" عام 2023 الحائز على 7 جوائز أوسكار أبرزها جائزة "أفضل فيلم في العام".





يذكر أن، رامي مالك يشارك ببطولة فيلم الدراما "Nuremberg"، للمخرج الأمريكي جيمس فاندربلت، وأحداثه مأخوذة عن كتاب بعنوان "النازي والطبيب النفسي" الذي نشر لأول مرة في شهر سبتمبر عام 2013، للصحفي الأمريكي جاك إل هاي، ومن المتوقع عرض الفيلم تجاريًا بحلول عام 2025.

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