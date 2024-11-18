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"رحبوا بصديقي الجديد".. روبوت تسلا يفاجئ كيم كارداشيان

11:59 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
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    روبوت أوبتيموس يفاجئ كيم كارداشيان
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    كيم كارداشيان مع الروبوت أوبتيموس
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    الروبوت أوبتيموس يحاكي كيم كارداشيان
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    كيم كارداشيان تكشف عن شرائها روبوت تسلا
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كتب- مروان الطيب:
كشفت الممثلة وعارضة الأزياء العالمية كيم كارداشيان، عن شراء روبوت "أوبتيموس" الخاص بشركة تسلا ومالكها إيلون ماسك، والتي تم الكشف عنها رسميًا مؤخرًا وطرحها بالأسواق خلال الفترة المقبلة.

ونشرت كيم مقطع فيديو عبر حسابها على "X"، ظهرت خلاله وهي تخوض عدد من التحديات مع الروبوت فائق الذكاء، حيث قامت في البداية بتوجيه التحية له، ليفاجئها برد التحية، لتقوم كيم بعدها برسم شكل قلب بيدها وطلبت منه أنه يفعل المثل، ليقوم الروبوت بمحاكاة كيم وسط ذهولها، وذلك قبل طرحه بالأسواق رسميًا بحلول عام 2026.

وكشف موقع "فوربس" المختص برصد ثروات المشاهير مؤخرًا عن ثروة كيم كارداشيان التي بلغت مليار و700 مليون دولار.

وكانت آخر مشاركات كيم كارداشيان الإنتاجية بالموسم الخامس من مسلسل الواقعي "The Kardashians" الذي عرض في شهر مايو الماضي.

يذكر أن كيم كارداشيان تشارك بعدد من الأعمال ما بين التلفزيونية والسينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم الكوميديا "The 5th Wheel"، ومسلسل الدراما "All’s Fair".

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روبوت تسلا كيم كارداشيان أوبتيموس شركة تسلا
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