بدبوس علم فلسطين.. إريك روبرتس يتسلم تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي ويتحدث عن مشواره

قبل عرضه الأول في مهرجان القاهرة السينمائي.. 8 معلومات عن فيلم توم

كتبت- منى الموجي:

كرّم مهرجان القاهرة السينمائي عصر اليوم الخميس ١٤ نوفمبر، النجم العالمي إريك روبرتس، ومنحه تكريما خاصا، قبل عقد ندوة على المسرح المكشوف بالأوبرا تحدث خلالها عن مشواره الفني.

وقال إريك "كل شخصية لها تفاصيلها المختلفة والاستعداد دائما يكون مختلف وهناك استعداد ذهني أيضا".

وتحدث عن كيف يتعامل مع ظروف العمل الصعبة، موضحا "كل مشروع هو علاقة حب ولديك أيام جيدة وأخرى غير جيدة، مثل أي علاقة لابد أن تقبل الأيام الجيدة والأيام الصعبة_.

وتابع "عليك أن تكون أمينا باستمرار كممثل كي تعمل وتقنع جماهيرك وأن تدخل الدور وانت مؤمن به، تحاول أن تبين أهمية الفن، الفن يأتي بعد الحرب والتنظيف والتعليم، الفن الأخير وإذا لم نقم بدورنا فسوف نصبح مثل الأبله الذي لم يفعل شيئا".

وعن الاختلاف في الآراء والمواقف وما سينتج من تأثير على الفنان إذا عبر عن رأيه، قال "كلنا نعتنق الأديان لكن لا نجبر الآخر على أن يعتنق نفس الديانة، وفي السياسة أنا مع التعبير عن الرأي بطريقة هادئة".

إريك روبرتس، ممثل أمريكي، بدأ مسيرته في نيويورك وفاز بجائزة المسرح العالمي عام 1989. ترشح لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم Runaway Train، كما ترشح ثلاث مرات لجائزة الجولدن جلوب عن أدواره في Runaway Train، وStar 80، وKing Of The Gypsies.

كذلك، فاز بجائزة ستالايت الذهبية من أكاديمية الصحافة الدولية عن دوره في مسلسل Less Than Perfect عام 2002، وحقق نجاحاً لافتاً في مسلسل Cold Blood. كما فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الصرصور من مهرجان نيويورك للأفلام المستقلة عام 1998.