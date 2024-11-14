الملك تشارلز في العرض العالمي لفيلم "Gladiator 2" بحضور دينزل واشنطن

قبل عرضه الأول في مهرجان القاهرة السينمائي.. 8 معلومات عن فيلم توم

كتب- مروان الطيب:

فاجأ تشارلز ملك المملكة المتحدة، أبطال وفريق عمل فيلم الأكشن المرتقب "Gladiator 2"، وذلك بالعرض الخاص الذي أقيم للفيلم في لندن استعدادًا لبدء عرضه بالسينمات يوم 22 نوفمبر الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لموقع "Extratv" على "إنستجرام" صورا من وصول الملك تشارلز العرض الخاص للفيلم والذي تم استقباله بحفاوة من قبل أبطاله على رأس النجم الأمريكي العالمي دينزل واشنطن، والممثل بيدرو باسكال، والممثل بول ميسكال، ومخرج الفيلم ريدلي سكوت، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وكشف موقع "فارايتي" مؤخرًا عن الانطباعات الأولى لفيلم "Gladiator 2" وذلك من العرض الخاص الذي أقيم بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث أكد العديد من النقاد أن الفيلم سيكون بمثابة مفاجاة للجميع، وأن هناك العديد من الترشيحات التي سينالها سواء في قائمة الجولدن جلوب أو الأوسكار، من ضمنها جائزة "أفضل ممثل مساعد" للنجم العالمي دينزل واشنطن، وجائزة "أفضل مخرج" لريدلي سكوت الذي لم يفز بأي جائزة أوسكار طوال مسيرته الإخراجية، وسط توقعات بقرب ترشحه وفوزه بالجائزة لأول مرة.

وأشار الموقع في تقريره لعدد من آراء النقاد والمتخصصين الذين تحدثوا بإيجابية بعد مشاهدة الفيلم ووصفوه بـ "الملحمي" وتخلله العديد من مشاهد الأكشن والصراعات القوية بين أبطال الفيلم، إلى جانب المؤثرات البصرية التي أضفت الكثير للأحداث.

فيلم "Gladiator 2" هو بمثابة عودة المخرج الكبير ريدلي سكوت بالجزء الثاني بعد ما يقرب من 24 عامًا من الجزء الأول عام 2000 الذي فاز بـ 5 جوائز أوسكار أبرزهم "أفضل فيلم في العام".

تدور أحداث فيلم "Gladiator 2" بعد أن تم غزو منزله من قبل الأباطرة المستبدين الذين يقودون روما الآن، يضطر لوسيوس إلى دخول الكولوسيوم ويجب أن ينظر إلى ماضيه ليجد القوة لإعادة مجد روما إلى شعبها.

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