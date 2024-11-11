طرح تريلر وبوستر فيلم الأكشن "Mission: Impossible – The Final Reckoning" للنجم توم كروز

كتب - معتز عباس:

كشف النجم العالمي توم كروز عن البوستر الترويجي لفيلمه الجديد "المهمة المستحيلة - الحساب النهائي".

ونشر توم، بوستر الفيلم الذي يحمل اسم "Mission: Impossible – The Final Reckoning"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كل الاختيارات أدت إلى ذلك.. المهمة المستحيلة - الحساب النهائي، في 23 مايو 2025".

ونشرت الشركة المنتجة التريلر الرسمي لفيلم المهمة المستحيلة، الذي يشارك به مجموعة نجوم تضم نيك أوفرمان، بوب أودنكيرك، جانيت ماكتيير، هانا وادينجهام، وكاتي أوبراين، فينج ريهامز، سيمون بيج، فينيسا كيربي، هايلي أتويل، شيا ويجهم، بوم كليمنتيف، وهنري سيرني، من إخراج كريستوفر ماك كويري.

تشهد أحداث الفيلم، قام توم كروز بمشاهد مليئة بالأكشن والخطورة بينها مشهد مذهل وهو يتسلق طائرة أثناء طيرانها بسرعة عالية، ومشهد آخر وهو يهرب من غواصة غارقة أسفل الجليد.

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