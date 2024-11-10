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قبل عرضه الأول في مهرجان القاهرة السينمائي.. 8 معلومات عن فيلم توم هانكس "Here"

12:08 ص الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    توم هانكس وروبن رايت من كواليس الفيلم
  • عرض 6 صورة
    عرض فيلم هنا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
  • عرض 6 صورة
    كواليس فيلم الدراما هنا
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    بوستر فيلم الدراما هنا
  • عرض 6 صورة
    توم هانكس من كواليس فيلم هنا
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كتب- مروان الطيب:
كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مشاركة فيلم الدراما "Here" بطولة النجم الأمريكي العالمي توم هانكس ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة في دورته الـ 45 هذا العام المقرر إقامتها في الفترة من 13- 22 نوفمبر الجاري.

ويحمل الفيلم العديد من المفاجآت منها عرضه العالمي الأول في منطقة الشرق الأوسط، كما يمثل عودة الثلاثي توم هانكس، وروبن رايت، والمخرج روبرت زيميكس للعمل معًا بعد سنوات من فيلم "Forrest Gump" عام 1994.

ونقدم لكم في هذا التقرير 8 معلومات عن الفيلم المرتقب "Here":

1- الفيلم كتابة وإخراج روبرت زيميكس الحائز على جائزة الأوسكار "أفضل مخرج" عن فيلم "Forrest Gump" عام 1995.

2- تم استخدام خاصية الـ "De- Aging" وهي الخاصية التي تجعل الممثلين يبدون أصغر سنًا وتم استخدامها مؤخرًا في فيلم الدراما "The Irishman" عام 2019.

3- الفيلم يعد إعادة تعاون الثلاثي هانكس ورايت وزيميكس بعد قرابة الـ 30 عامًا من عرض فيلم "Forrest Gump".

4- الفيلم تقدر ميزانيته الإنتاجية بـ 45 مليون دولار وفقًا لموقع "IMDB".

5- الفيلم بدأ عرضه في دور العرض الأمريكي مطلع شهر نوفمبر الجاري وحقق إيرادات عالمية بلغت 7 مليون دولار.

6- تم تصوير الفيلم ما بين الولايات المتحدة ولندن.

7- الفيلم من إنتاج شركة "Miramax" وأشرفت على توزيعه شركة "Sony".

8- الفيلم يعد عودة النجم توم هانكس بعد آخر أفلامه "Asteroid City" عام 2023.

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توم هانكس فيلم هنا here
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