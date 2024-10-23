قبل عرضه اليوم في مصر.. كل ما تريد معرفته عن فيلم "Venom: The Last Dance"

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كتب- مروان الطيب:

يعرض بدءًا من اليوم الأربعاء بدور العرض السينمائي في مصر، الجزء الثالث من سلسلة أفلام الأبطال الخارقين "Venom" بعنوان "The Last Dance" والذي يمثل الجزء الأخير من السلسلة التي عرض أول أجزائها عام 2018.

الفيلم يستكمل رحلة إيدي وصديقه فينوم اللذان يخوضان مغامرة جديدة ضد أحد الأعداء ولكن هذه المرة ليس ككل مرة، حيث يواجهان عدوًا سيقرر مصيرهما، ليدخلان في سباق مع الزمن في محاولة لإيقافه.

وإليكم 10 معلومات عن الجزء الثالث والأخير من فيلم "Venom: The Last Dance":

1- الفيلم يعرض في دور العرض الأمريكي والعالمي يوم الجمعة 25 أكتوبر.

2- الفيلم من إنتاج شركتي "Columbia Pictures" و"Marvel Entertainment".

3- توقعات بتحقيق ما يقرب من 150 دولار عالميًا بأول أسبوع عرض.

4- سيتم عرض الفيلم بتقنية "الأيماكس" عالية الدقة والوضوح.

5- تم تصوير الفيلم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا والمملكة المتحدة.

6- حصل الفيلم على تقييم PG-13 نظرًا لما يحمله من مشاهد عنيفة وصور دموية.

7- الفيلم من إخراج البريطانية كيلي مارسيل التي قامت بكتابة سيناريو الجزء الأول "Venom" عام 2018، كما تشارك في كتابة الجزء الثالث إلى جانب العملية الإنتاجية للفيلم.

8- الفيلم تبلغ مدته ساعة و49 دقيقة.

9- الفيلم يعد نهاية سلسلة أفلام "Venom" التي عرض أول أجزائها عام 2008.

10- الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي والمغامرات.

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