"The Apprentice" و"Smile" الأبرز.. خريطة الأفلام الأجنبية في دور العرض المصرية

قبل عرضه الأول في مهرجان القاهرة السينمائي.. 8 معلومات عن فيلم توم

كتب- مروان الطيب:

طرحت عدد من شركات الإنتاج العالمية، أحدث أعمالها السينمائية هذا العام بدور العرض السينمائي في مصر ما بين الكوميدي والرومانسي والرعب والأكشن والإثارة والخيال العلمي وحتى أفلام الرسوم المتحركة وتلقى إقبالًا ملحوظًا من قبل جمهور السينما في مصر.

ومن أبرز هذه الأفلام فيلم الدراما والسيرة الذاتية "The Apprentice"، فيلم الرعب والإثارة "Smile"، فيلم الرسوم المتحركة "Little Emma"، فيلم الأكشن "Cash Out"، فيلم التشويق والإثارة "Die Alone".

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز الأفلام الأجنبية التي يتم عرضها بدور العرض السينمائي في مصر:

"The Apprentice"

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول السيرة الذاتية لرجل الأعمال الأمريكي دونالد ترامب وبدايته بمساعدة المحامي روي كوهن، حيث يجسد شخصية ترامب بأحداث الفيلم الممثل الأمريكي سيباستيان ستان، وأعرب ترامب مؤخرًا عن انزعاجه من طرح الفيلم بدور العرض السينمائي حول العالم، وأوضح انها حملة ممنهجة لتشويه صورته قبل أسابيع من خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حقق الفيلم إيرادات عالمية بلغت 3 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 2 مليون منذ بدء عرضه يوم 11 أكتوبر.

"Smile 2"

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الرعب والإثارة، وتدور أحداثه حول نجمة بوب عالمية تدعى سكاي رايلي تشهد تجربة مرعبة غير قابلة للتفسير، لتقرر سكاي مواجهة ماضيها وسط العديد من الأحداث المشوقة، والفيلم هو استكمال لنجاح الجزء الأول الذي عرض تجاريًا عام 2022 وحقق نجاحًا عالميًا فاق كل التوقعات بإيرادات بلغت 217 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 17 مليون فقط، لتقرر "Paramount" الشركة المنتجة للفيلم إنتاج جزء ثان للفيلم بعد النجاح الكبير لجزئه الأول وسط توقعات بتخطي الجزء الثاني إيرادات جزئه الأول.

"Cash Out"

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الأكشن، بطولة النجم العالمي جون ترافولتا وتدور أحداثه حول مايسون الذي قرر العودة إلى عالم الجريمة وقيادة فريق للسطو على أحد البنوك، ولكن ينحرف الأمر ويصبح الفريق محاصرًا مع الرهائن داخل البنك بينما تترقب الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي والمفوضة ديكر عشيقة مايسون السابقة القبض عليهم.

"Die Alone"

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام التشويق والإثارة حول شاب يعاني من فقدان الذاكرة، يتعاون مع رجل قوي في مواجهة وباء الزومبي المتفشي لمساعدته على البحث عن حبيته، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من نجوم هوليوود هم فرانك جريلو، كاري ان موس، دوجلاس سميث، كيمبرلي موراي، وجوناثان شيري.

"Little Emma"

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الرسوم المتحركة، وتدور أحداثه حول فتاة تدعى إيما تسافر في مغامرة إلى جزر صغيرة يسكنها البشر بعد تربتها من قبل الحيوانات، لتستكشف العديد من الأسرار حول هوبتها وأصولها.