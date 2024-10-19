يعرض في مصر.. نعومي سكوت تكشف عن صور مرعبة من كواليس "Smile 2"

قبل عرضه الأول في مهرجان القاهرة السينمائي.. 8 معلومات عن فيلم توم



كتب- مروان الطيب:

تواصل النجمة البريطانية نعومي سكوت الترويج لأحدث أعمالها السينمائية هذا العام بعنوان "Smile 2" الذي بدأ عرضه في مصر يوم الأربعاء الماضي، وعرض في دور العرض الأمريكي والعالمي الجمعة 18 أكتوبر.

ونشرت نعومي صور مرعبة من كواليس فيلم الرعب والإثارة "Smile 2" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، احتفالًا ببدء عرضه بدور العرض الأمريكي والعالمي، حيث كشفت نعومي عن صور ظهرت خلالها ووجها غارق في الدماء، إلى جانب صورة أخرى لأحد فريق العمل والنيران مشتعلة في جسده بالكامل.

وحقق فيلم "2 Smile" من عائدات عروضه الأولية يوم الخميس ما يقرب من 2.5 مليون دولار، وسط توقعات بأن يحقق الفيلم إيرادات عالمية ستبلغ 25 مليون دولار في أسبوع عرضه الأول وفقًا لموقع "Variety".

تدور أحداث فيلم "Smile 2" في إطار من الرعب والتشويق حول نجمة بوب تدعى سكاي رايلي تشهد تجربة مرعبة غير قابلة للتفسير، لتقرر سكاي مواجهة ماضيها وسط العديد من الأحداث المشوقة، والفيلم هو الجزء الثاني لفيلم "Smile" الذي عرض تجاريًا عام 2022، وحقق نجاحًا عالميًا كبيرًا بإيرادات بلغت 217 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 17 مليون دولار فقط.

شاركت نعومي سكوت بعدد من الأعمال السينمائية التي لاقت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ولفتت الأنظار لموهبتها التمثيلية أبرزها فيلم الخيال العلمي "Power Rangers" عام 2017، والنسخة الواقعية من فيلم "Aladdin" عام 2019.

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