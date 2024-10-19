مينا مسعود يكشف عن تحضيرات زواجه رسميًا من إميلي شاه

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كتب- مروان الطيب:

يواصل الممثل المصري الكندي مينا مسعود تحضيراته لحفل زفافه من خطيبته الممثلة الهندية إميلي شاه التي أعلن عن خطبتهما بشهر مايو الماضي.

ونشر مينا مسعود صورا جديدة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلالها مع عدد من الأصدقاء وهم يرتدون تي شيرتات كتب عليها: "فريق العريس مينا"، إلى جانب مقابلته إميلي شاه في لاس فيجاس وسط تكهنات من قبل جمهوره ومتابعيه بالإعلان عن زواجه منها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان الظهور الأخير لمينا وإميلي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية نهاية شهر أغسطس الماضي، ونشرت إميلي صور جمعتهما بخطيبها مينا وعدد من الأصدقاء المقربين على حسابها "انستجرام".

كشف مينا مسعود عن خطوبته رسميًا من إميلي شاه عبر مقطع فيديو نشره عبر خاصية الاستوري على حسابه "إنستجرام" بشهر مايو الماضي، وأعلن خطوبته خلال حواره مع مجلة "Hello" حيث تصدرا بوستر النسخة الديجيتال من المجلة.

قامت الصفحة الرسمية للمجلة بنشر الخبر عبر حسابها الرسمي على نفس التطبيق وعلقت: "نجم فيلم علاء الدين مينا مسعود يعلن خطوبته على النجمة الهندية إميلي شاه، في لقاء حصري مع مجلتنا أعلن الثنائي المميز خطوبتهما عبر نشر صور مذهلة من جلسة التصوير الرسمية الأولى لهما كثنائي من اليابان، المكان الذي اختاره مينا لعرض الزواج على حبيبة عمره، وعبر مينا عن حماسه خلال اللقاء الحصري وقال شعرت أني أريد حقًا أن أتزوج هذه المرأة".

وانتهى مينا مسعود مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "Wish You Were There" وسط مشاركة نخبة من نجوم هوليوود على رأسهم المخرجة الأمريكية جوليا ستايلز، والممثلة الأمريكية إزابيل فورمن، والمقرر عرضه تجاريًا خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول "شارلوت" التي تتخيل دخولها في علاقة رومانسية مع رجل من المستقبل يدعى "آدم" تمر العلاقة بالعديد من المواقف والتحديات.

تعاقد "مينا مسعود" علي عدد من الأعمال السينمائية والمقرر طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة أبرزها الفيلم المصري "في عز الضهر" ويشاركه البطولة الفنانة إيمان العاصي، الفنان محمود حجازي، الفنانة ميرنا نور الدين، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل.

كما ينتظر بدء تصوير الجزء الثاني لفيلم "Aladdin" وهو النسخة الواقعية التي قدمها عام 2019 وكان تعاونه الأول مع شركة "ديزني" بطولة النجم الأمريكي ويل سميث وحقق إيرادات عالمية بلغت مليار و54 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 183 مليون.

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