بسبب ترامب.. منع عرض فيلم"The Apprentice" في الإمارات والكويت (تفاصيل)

كتب- مروان الطيب:

منع عرض فيلم الدراما والسيرة الذاتية "The Apprentice" من دور العرض السينمائي في الإمارات والذي كان من المفترض بدء عرضه هناك أمس الأربعاء، ولكن فوجئت الشركة الموزعة للفيلم بحذفه من المواقع الخاصة بالسينمات قبل ساعات من عرضه وفقًا لموقع "Variety".

وأكد الموقع في تقريره أن السبب وراء عدم عرض فيلم "The Apprentice" في الإمارات نظرًا لأسباب سياسية تتعلق بعلاقة رجل الأعمال ورئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب القوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوضحت "Front Row Entertainment" وهي الشركة الموزعة للفيلم في الشرق الأوسط، أنه تم منع عرض الفيلم في السينمات بعدما كان من المفترض عرضه رسميًا خلال الأسبوع الجاري.

وقال جيانلوكا شقرا رئيس شركة "Front Row Entertainment" في تصريحات صحفية، إن الفيلم تم إجازته من قبل الرقابة على المصنفات الفنية بعدد من الدول العربية منها المملكة العربية السعودية، مصر، عمان، الأردن والعراق، وذلك بعدما قاموا بحذف مشهد من أحداث الفيلم يقوم خلاله دونالد ترامب بإلقاء زوجته إيفانا على الأرض بعنف وإرغامها على ممارسة الجنس معه دون رضاها، وأضاف شقرا في تصريحاته أنه لم يتسلم حتى الان بيانًا رسميًا من الرقابة في الإمارات حول السبب وراء منعه.

أشار موقع "Variety" في تقريره إلى أن السبب الرئيسي وراء عدم عرض الفيلم من قبل القائمين على الرقابة في الإمارات، نظرًا لعلاقة ترامب القوية بالإمارات خلال فترة رئاسته الأولى، وأنه وقع على صفقة تقوم خلالها الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الإمارات العربية المتحدة بطائرة "F-25" إلى جانب عدد من الطائرات المسلحة بدون طيار، ولكن توقفت الصفقة عندما جاء جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وأن الإمارات تسعى لاستكمال هذه الصفقة في حالة فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

هاجم رجل الأعمال ورئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب فريق عمل وصناع فيلم "The Apprentice" الذي تدور أحداثه حول بداية مسيرة ترامب بمساعدة المحامي روي كوهن حتى أصبح أحد أهم رجال الأعمال في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وقام ترامب بنشر تعليقه على الفيلم عبر تطبيق "Truth" وقال: "فيلم مزيف وعديم المستوى كتب عني بعنوان "المتدرب"، هل لديهم الحق في استخدام هذا الاسم دون موافقة؟، إنها مهمة رخيصة وتشهيرية ومثيرة للاشمئزاز سياسيًا، الفيلم تم طرحه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024 مباشرة، لمحاولة إيذاء أعظم حركة سياسية في تاريخ بلادنا (أجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى)، كاتب هذه الكومة من القمامة جابي شيرمان هو شخص وضيع وعديم الموهبة والذي فقد مصداقيته على نطاق واسع منذ فترة طويلة".

واستكمل: "من المحزن جدًا أن يسمح لحثالة البشر مثل الأشخاص المشاركين في هذا المشروع الذي نأمل أن لا ينجح، أن يقولوا ويفعلوا ما يريدون من أجل إيذاء حركة سياسية، وهي أكبر بكثير من أي واحد منا".

عنوان الفيلم "The Apprentice" مأخوذ من عنوان برنامج واقع تلفزيوني يحمل نفس الاسم عرض لأول مرة عام 2004 من تأليف المنتج الإنجليزي مارك بورنيت، وقدمه رجل الأعمال دونالد ترامب، وتقوم فكرة البرنامج على مجموعة من الشباب الذين يحلمون أن يصبحوا رجال أعمال محترفين من خلال عدد من المهمات التي يقومون بإنجازها من أجل الفوز باللقب ومبلغ مالي يقدر بـ 250 ألف دولار، واستمر البرنامج لـ 15 موسم قام بتقديمهم جميعًا دونالد ترامب حتى استبداله الممثل وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر في الموسم الـ 15 عام 2017.

تدور أحداث فيلم "The Apprentice" بنهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات حول بداية مسيرة رجل الأعمال الأمريكي دونالد ترامب بمساعدة المحامي روي كوهن، ويجسد ترامب بالأحداث الممثل الأمريكي سيباستيان ستان ويشاركه البطولة الممثل جيريمي ستروج ومارتن دونوفان، ومن إخراج الإيراني العالمي علي عباسي.

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