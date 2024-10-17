سقط من شرفة الفندق.. وفاة المطرب ليام باين عن عمر يناهز 31 عام

كتبت- سهيلة أسامة:

لقى المطرب ليام باين عضو فريق وان دايريكشن، مصرعه إثر سقوطه من شرفة الفندق أمس الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 31 عاما.

وفقًا للإعلام الأرجنتيني، حول أسباب وفاته، كانت انتحارًا، بعد معرفة ليام باين، بخيانة صديقته له، حيث ألقى بنفسه من الطابق الثالث، فيما ذكرت عدد من التقارير، أن ليام طلب من خطيبته الإجهاض قبل أسبوع من وفاته.

ليام جيمس باين‏، والمعروف باسمه الفني ليام باين، وهو مغني وكاتب أغاني بريطاني، وعضو في الفرقة الإنجليزية- ون دايركشن، ظهر "باين" لأول مرة كمغني عندما قام باختبار في المسلسل التلفزيوني البريطاني ذا إكس فاكتور في عام 2008.

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