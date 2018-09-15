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حادث الغسيل الكلوي فيلم الملاك مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

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حادث الغسيل الكلوي فيلم الملاك مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

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ولفرهامبتون

ولفرهامبتون

0 vs 1
14:30
بيرنلي

بيرنلي

الدوري الإسباني
ديبورتيفو ليجانيس

ديبورتيفو ليجانيس

1 vs 0
12:00
فياريال

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الدوري الإيطالي
روما

روما

2 vs 2
12:30
كيفو فيرونا

كيفو فيرونا

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- vs -
18:00
الداخلية

الداخلية

الدوري الإنجليزي
ساوثهامبتون

ساوثهامبتون

- vs -
21:00
برايتون

برايتون

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- vs -
21:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

دوري أبطال إفريقيا
بريميرو دي اوجوستو

بريميرو دي اوجوستو

0 vs 0
18:00
مازيمبي

مازيمبي

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توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

2 vs 1
13:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

1 vs 1
13:00
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