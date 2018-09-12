"ناسا" ترصد من الفضاء إعصار فلورنس.. وترامب: شديد الخطورة (صور وفيديو)

القاهرة - مصراوي

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، اليوم الأربعاء، صورًا جديدة لإعصار فلورنس من محطة الفضاء الدولية.

ودفع الإعصار حكام ولايات فرجينيا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا إلى إعلان حالة الطوارئ، وطلبوا من السكان الاستعداد لعاصفة خطيرة.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المواطنين بالامتثال لعمليات الإجلاء. ووصف ترامب الإعصار بأنه "شديد الخطورة".

كما أعلن حاكم ولاية واشنطن، موريل بوزر، أيضًا حالة الطوارئ، استعدادًا للإعصار، المصنف من الدرجة الرابعة، والذي اشتدت سرعته إلى 195 كيلومترًا في الساعة، والذي يعد أيضًا الأشد في المنطقة منذ ثلاثة عقود.

وكان مركز الإعصار فلورنس على مسافة 1210 كيلومترات جنوب شرقى برمودا، ويتحرك بسرعة 9 كيلومترات في الساعة، حسبما ذكر مركز الأعاصير الأمريكي.

وصدرت أمس الثلاثاء، أوامر بإجلاء جماعي على امتداد ساحل المحيط الأطلنطي الأمريكي مع اقتراب فلورنس من المنطقة.

ومن المنتظر، بحسب رويترز، أن يتم إجلاء حوالي 250 ألف شخص من جزر أوتر بانكس الشمالية في نورث كارولاينا، بعد أوامر لأكثر من 50 ألف شخص بمغادرة جزيرتي هاتيراس وأوكراكوك في أقصى جنوب مجموعة الجزر.

والإعصار هو الأشد الذي يهدد الولايات المتحدة هذا العام، والأول من حيث قوته الذي يستهدف ولايتي نورث كارولاينا وساوث كارولاينا منذ عام 1989.