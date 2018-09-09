"إعصار كبير" باتجاه الساحل الشرقي في الولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ)

تحولت العاصفة المدارية فلورنسا إلى درجة إعصار اليوم الأحد وهي في طريقها صوب منطقة الكاريبي والساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وحذر المركز الوطني للأعاصير السكان من أجل الاستعداد لسقوط أمطار غزيرة و"مخاطر مهددة للحياة" في وقت لاحق من الأسبوع. وكان من المتوقع أن يتعزز فلورنسا بشكل سريع يوم غد الاثنين ليتحول الى "اعصار كبير".

ونصح المركز السلطات في الولايات التي تمتد من ولاية فلوريدا إلى ولاية نورث كارولينا للبدء في تعبئة الموارد والاستعداد لوصول العاصفة.

وذكر المركز الوطني للأعاصير اليوم الاحد أن فلورنسا ستتجه لضرب برمودا وجزر الباهاما يومي الثلاثاء والاربعاء لكنها لن تضرب الجزر بشكل مباشر اثناء توجهها غربا نحو الولايات المتحدة.

وأعلن حكام ولاية نورث كارولينا وساوث كارولينا وفيرجينيا حالة الطوارئ قبل الوصول المتوقع لعاصفة فلورنسا أواخر الأسبوع الجاري في جنوب شرقى الولايات المتحدة.

وقال خبراء الأرصاد في ميامي إن الموجات التي أحدثتها العاصفة فلورنسا أثرت بالفعل على برمودا وأجزاء من الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وكان مركز فلورنسا على مسافة 1210 كيلومترات جنوب شرقى برمودا وتتحرك بسرعة 9 كيلومترات في الساعة، حسبما ذكر مركز الأعاصير في نشرته الصادرة الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.