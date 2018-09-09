محلل كردي لمصراوي: أحداث البصرة الدامية تدل على "فشل" الحكومة

كتب – محمد عطايا:

يرى المحلل والباحث السياسي الكردي، كفاح سنجاري، أن ما يحدث في محافظة البصرة العراقية يؤكد فشل إدارة الحكومة الاتحادية في ملفات الخدمات الأساسية المتعلقة بحياة المواطن، ليس في البصرة وحدها، ولكن في معظم محافظات البلاد باستثناء إقليم كوردستان، رغم أن سوء تلك الإدارة أدت الى محاصرته أيضًا، والتسبب في تعرضه إلى أزمات اقتصادية.

وتشتعل البصرة حاليًا بالمظاهرات العارمة التي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد، في ظل عدم تنفيذ الحكومة العراقية لمطالب الآلاف من من المحتجين.

وأضاف كفاح سنجاري في تصريحات خاصة لمصراوي، الأحد، أن البصرة ثاني أكبر مدن العراق، واغناها والمنتجة الأكبر للنفط تعاني من فقر مدقع وتردي خطير في خدمات الماء والكهرباء والصحة والتعليم.

وتابع: "لا شك أن الصراع على تشكيل الكتلة الأكبر وتدخلات بعض دول الاقليم وخاصة الإيرانيين يعقد المشهد ويترك ظلالًا قاتمة عليه".

وأكد: "لا يمكن تحويل إقليم كوردستان الى حلبة صراع بين ايران وتركيا وبين معارضيهما اللاجئين إلى الإقليم، لأن ما في الإقليم من تحديات ومشاكل يكفيه.

ودعا كل الأطراف إلى احترام سيادة الإقليم وحرمة أراضيه وقوانينه، وأن حل القضية الكوردية في أي من هذه الدول (تركيا و إيران) لا يأتي بالعنف والقتل واستخدام الصواريخ، ولكن الطرق السلمية، والاعتراف بالآخر وحقوقه هو الذي سيوفر الأمن والسلام وفرص التقدم والتطور.

وكانت المدفعية الإيرانية، قصفت الجمعة الماضية، مناطق جبلية بالقرب من قرية "آلان" التابعة لبلدة "حاجي عمران" في إقليم كوردستان.