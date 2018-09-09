مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في إطلاق رصاص بولاية ألاباما الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ)

لقى شخص مصرعه اليوم اثر اطلاق الرصاص داخل مطعم ماكدونالدز بالقرب من جامعة وبيرن بولاية ألاباما الأمريكية.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الحادث أسفر أيضا عن جرح أربعة أشخاص أحدهم شخص يبلغ من العمر 16 عاما وحالته خطيرة ، طبقا لتقارير طبية.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية إن القتيل شاب يبلغ من العمر 20 عاما ، فيما أكدت الجامعة فى تقرير أولى أن مرتكب الحادث ، الذى لم ُتعرف طبيعته ، تمكن من الفرار.

ولم تتوافر ، حتى الآن ، تقارير عن أسباب وقوع الحادث ، فيما أعربت الشرطة المحلية عن إعتقادها بأن إطلاق الرصاص ليس عشوائيا.