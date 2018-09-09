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مقتل 4 إرهابيين تابعين لتنظيم القاعدة في غارة أمريكية باليمن

10:11 م الأحد 09 سبتمبر 2018
مقتل 4 إرهابيين تابعين لتنظيم القاعدة في غارة أمريكية باليمن

ارشيفية

صنعاء - (أ ش أ)

ذكرت مصادر يمنية ، اليوم الأحد ، أن 4 إرهابيين تابعين لتنظيم القاعدة ، بينهم قائد ميداني ، قتلوا جنوب البلاد في غارة جوية أمريكية.

وأضافت المصادر - في تصريحات أوردتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن المسلحين قتلوا عندما استهدفت طائرة بدون طيار مجموعة من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة أحور ، أحد معاقل القاعدة في محافظة أبين جنوب اليمن.

ويعتبر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ، كما يعرف في اليمن منذ فترة طويلة ، الذراع الأكثر خطورة للجماعة المتطرفة ، وحاول تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة.

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تنظيم القاعدة الارهاب غارة جوية اليمن

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