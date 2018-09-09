مقتل 4 إرهابيين تابعين لتنظيم القاعدة في غارة أمريكية باليمن
صنعاء - (أ ش أ)
ذكرت مصادر يمنية ، اليوم الأحد ، أن 4 إرهابيين تابعين لتنظيم القاعدة ، بينهم قائد ميداني ، قتلوا جنوب البلاد في غارة جوية أمريكية.
وأضافت المصادر - في تصريحات أوردتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن المسلحين قتلوا عندما استهدفت طائرة بدون طيار مجموعة من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة أحور ، أحد معاقل القاعدة في محافظة أبين جنوب اليمن.
ويعتبر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ، كما يعرف في اليمن منذ فترة طويلة ، الذراع الأكثر خطورة للجماعة المتطرفة ، وحاول تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة.
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