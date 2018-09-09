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عمر البشير يعلن حل الحكومة في السودان

09:52 م الأحد 09 سبتمبر 2018
عمر البشير يعلن حل الحكومة في السودان

عمر البشير

القاهرة - مصراوي

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير قراره بحل الحكومة في بلاده، مشيرًا إلى أنه سيدخل تغييرات على مستوى الرئاسة والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة.

وأضافت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن البشير أكد أن القرار خطوة ضرورية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وتشمل هذه الإجراءات تخفيض الوزارات الاتحادية من 31 وزارة إلى 21 وزارة.

وأضاف البشير أن الهدف من هذه الخطوة "هو تشكيل حكومة فاعلة ورشيقة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه".

وقال "سنستمر في ظل حكومة الوفاق الوطني كفريق لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات ولإخراح البلاد من هذا الوضع إلى وضع مشرق".

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