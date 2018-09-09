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مندوب السودان بالجامعة العربية: واشنطن تسعى لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

08:35 م الأحد 09 سبتمبر 2018
مندوب السودان بالجامعة العربية: واشنطن تسعى لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

مندوب السودان بالجامعة العربية

القاهرة - مصراوي

قال مبعوث السودان لدى الجامعة العربية، عبد المحمود عبدالحليم، إن التحديات الراهنة في المنطقة العربية تتطلب مضاعفة الجهود لوقف سفك الدماء في سوريا ووقف الانقلاب على الشرعية في اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأضاف المندوب السوداني الدائم ورئيس اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، اليوم الأحد، أن قرار الولايات المتحدة بحجب التمويل عن منظمة الأنروا يستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقويض حق العودة لهم والذي يأتي بعد قرار امريكا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها اليها.

وصرح بأن تحقيق السلام الدائم والعادل رهين بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة وضمان حق العودة للاجئين وإطلاق سراح الأسرى وفق لما قررته مبادرة السلام العربية.

كما أكد السفير عبدالمحمود أن "التحديات التي نواجهها تلقى على عاتقنا مسئوليات جسام لإصلاح وتطوير الجامعة العربية لتكون معبرا لتحقيق آمال وتطلعات أمتنا."

وأعلن أن السودان يجرى مشاورات مكثفة لتحديد موعد لعقد الاجتماع الوزاري لمجموعة دول الجوار الليبي بالخرطوم وذلك إسهاما في دفع الجهود السليمة لتعزيز المسار السياسي واستكمال الاستحقاقات الدستورية.

ومن المقرر أن يرأس وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد اجتماعات وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة بعد غد الثلاثاء.

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