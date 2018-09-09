مصرع 10 أشخاص إثر تفشي وباء الكوليرا في زيمبابوي

هراري - (أ ش أ)

لقي 10 أشخاص مصرعهم متأثرين بإصابتهم بوباء الكوليرا في هراري عاصمة زيمبابوي التي تشهد تفشيا جديدا للوباء، بحسب مسؤول صحي بالمدينة.

وقال مدير صحة مدينة هراري كليمانس دوري أن أكثر من 300 شخص نقلوا إلى المستشفى عقب إصابتهم بالمرض الذي انتقل إليهم عن طريق المياه الملوثة وسبب إسهالا وجفافا حادا، وذلك خلال موجة تفشي جديدة أعلنت أمس الأول الجمعة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وأضاف دوري "ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 10، وتأكدنا من أن التفشي تسبب به انفجار أنبوب صرف صحي، أدى إلى تلويث المياه في أحد الآبار".

وعانت زيمبابوي من أكبر موجات تفشي الكوليرا في تاريخها في عام 2008 في ذروة أزمة اقتصادية آنذاك ولقي على إثرها 4 آلاف شخص مصرعهم وأصيب 40 ألفا آخرين بالمرض.