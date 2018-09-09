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    احتجاج في مالطا بعد تغطية الحكومة نصبا لصحفية تم اغتيالها

    02:16 م الأحد 09 سبتمبر 2018
    احتجاج في مالطا بعد تغطية الحكومة نصبا لصحفية تم اغتيالها

    أرشيفية

    فاليتا -(د ب أ):

    أثار قرار حكومة مالطا بتغطية تمثال، يعد بمثابة نصب للصحفية المالطية الراحلة كاروانا جاليزيا، ردود فعل غاضبة بين أنصارها اليوم الأحد.

    وتم وضع ملصقات وصور حول سبعة نصب في أنحاء الجزيرة بعدما قامت الحكومة بتغطية نصب "الحصار العظيم" في فاليتا، والذي جرى تحويله ليصبح بمثابة نصب لجاليزيا، من أجل إخضاعه لما وصفته "بعملية ترميم".

    وتشهد مالطا انقساما بشأن ما إذا كان النصب، الذي يرمز إلى "الحصار العظيم" عام 1565 هو المكان الأنسب لإقامة نصب للصحفية التي لقيت حتفها نتيجة انفجار سيارة مفخخة في أكتوبر الماضي.

    وكانت جاليزيا من أشد معارضي حكومة حزب العمال الحاكم.

    وأثار توقيت قرار تغطية النصب الكثير من التساؤلات، وخاصة لكون فاليتا عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2018 .

    وفي بيان، وصفت جماعة "ريسيستينزا" تغطية النصب بأنها "دليل على أن السلطات تواصل قتال كاروانا جاليزيا، رغم وفاتها بالفعل".

    وأضافت الجماعة :"لقد شيطنوها طوال حياتها، ويبذلون ما بوسعهم الان لمحوها من الذاكرة الجمعية لأمتنا".

    حكومة مالطا كاروانا جاليزيا حزب العمال احتجاجات جزيرة مالطا

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